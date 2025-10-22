Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 25 0

Осужденный выразил желание стать штурмовиком.

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов хочет на СВО

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тимур Иванов, экс-заместитель министра обороны России, оказавшийся за решеткой за растрату государственных средств, заявил о своем желании служить в зоне специальной операции в составе штурмового подразделения. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Тимур Иванов сообщил защитникам о своем желании и просил подготовить соответствующие процессуальные документы», — рассказал юрист.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки. Следствие утверждает, что он вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работающих на объектах Минобороны, заключая контракты в обмен на личные выгоды.

Суд приговорил его к 13 годам колонии и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей, а также лишил всех государственных наград и звания заслуженного строителя РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге возбудили дело после прорыва коллектора на севере города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе
21:37
Рыбаки полтора часа боролись с чудовищным сомом в Польше
21:17
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
21:10
100 дисков с порно и наручники: жителя Ленобласти заподозрили в растлении детей
21:00
Мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер
20:42
В США женщина разбогатела на 100 тысяч долларов после совета ChatGPT

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео