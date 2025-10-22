Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО

Тимур Иванов, экс-заместитель министра обороны России, оказавшийся за решеткой за растрату государственных средств, заявил о своем желании служить в зоне специальной операции в составе штурмового подразделения. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Тимур Иванов сообщил защитникам о своем желании и просил подготовить соответствующие процессуальные документы», — рассказал юрист.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки. Следствие утверждает, что он вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работающих на объектах Минобороны, заключая контракты в обмен на личные выгоды.

Суд приговорил его к 13 годам колонии и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей, а также лишил всех государственных наград и звания заслуженного строителя РФ.

