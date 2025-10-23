Задачи выполнены: как прошла тренировка стратегических ядерных сил под руководством Путина

Самые запоминающиеся кадры этого дня появились после тренировки стратегических ядерных сил России. С воды, суши и воздуха были произведены запуски, пожалуй, самых мощных ракет на планете — «Ярс», «Синева».

Неизвестной осталась только модификация того, что поднимали в небо стратегические ракетоносцы. Возможно, это новая разработка, впрочем, как и весь сценарий этих учений, во время которых отработали порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Все детали объяснил обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Страшные для потенциального противника кадры. Просто домик в лесу, пока не поступила команда. С момента, как от транспортно-пускового контейнера отлетает защитный колпак, до начала пуска межконтинентальной баллистической ракеты проходит всего 20 секунд.

Даже на тренировке комплекс «Ярс» производит неизгладимое впечатление. Пуск прошел с государственного испытательного космодрома «Плесецк», цель — на полигоне «Кура» на Камчатке. Руководил Верховный главнокомандующий из ситуационного центра.

Перед тем как начать работать, Владимир Путин снял часы. От этой тренировки ничего не должно отвлекать. В ней участвуют стратегические ядерные силы сдерживания. Сразу наземная, морская и авиационная составляющие — та самая триада.

«На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк. Ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Брянск» — из акватории Баренцева моря. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС — с аэродрома «Украинка», — сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

Кадры Ту-95МС с этой тренировки — самые загадочные. Видно, как ракетоносец готовят к взлету, катят к нему ракету, накрытую от посторонних глаз. Потом взлет. Где он произошел, не сообщают. Только несколько кадров из кабины пилотов.

Зато есть впечатляющие кадры из Баренцева моря и изнутри атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

Не спугнув местных чаек, за облака ушла баллистическая ракета «Синева». На каком полигоне «расплескалась», тоже не сообщили, зато показали подробно кадры осуществления запуска. Что на Западе уже заметили.

Reuters увидел в этом напоминание, что у России крупнейший ядерный арсенал, а между Востоком и Западом напряженный период. Newsweek напомнил, что ракеты эти способны долететь до США. «Би-би-си» увидела «способ Москвы послать предупреждение».

Вот для таких тревожных Владимир Путин отдельно отметил: иногда тренировка — это просто тренировка. Здесь все идет по плану.

«Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами», — отметил российский лидер.

И действительно, примерно в это же время пуски произвели год назад, и два года назад тоже. В 2023 году Владимир Путин, кстати, тоже появился с ярко-зеленой папкой в руках. Как и в этот раз.

Проверили уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава. Все задачи тренировки выполнены.

