Литва применила систему ПВО, чтобы сбить шары с сигаретами контрабандистов

За минувшие сутки проверить свою систему ПВО предоставилась возможность и военным в Литве. В стране была объявлена воздушная тревога, закрыта граница с Белоруссией, а также все аэропорты.

Вооруженные силы получили приказ сбивать все что могут, но вместо беспилотников в воздухе были обнаружены большие надувные шары, с помощью которых контрабандисты забрасывают в Прибалтику сигареты.

И тут очень показателен результат работы ПВО. Всего было опознано около сотни зондов, сбито только 19.

