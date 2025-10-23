Литва применила систему ПВО, чтобы сбить шары с сигаретами контрабандистов

В стране объявили воздушную тревогу, но из сотни замеченных объектов сбили только 19.

За минувшие сутки проверить свою систему ПВО предоставилась возможность и военным в Литве. В стране была объявлена воздушная тревога, закрыта граница с Белоруссией, а также все аэропорты.

Вооруженные силы получили приказ сбивать все что могут, но вместо беспилотников в воздухе были обнаружены большие надувные шары, с помощью которых контрабандисты забрасывают в Прибалтику сигареты.

И тут очень показателен результат работы ПВО. Всего было опознано около сотни зондов, сбито только 19.

