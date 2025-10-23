Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до девяти

Борис Сатаров
Губернатор Алексей Текслер сообщил, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

На сколько возросло число погибших после взрыва в Копейске

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Количество погибших в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек», — написал глава региона.

По его словам, пять человек получили травмы различной степени тяжести, и врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Также продолжается работа по установлению данных о пропавших без вести.

На месте происшествия ликвидировано открытое горение, спасатели проводят проливку территории и готовятся приступить к разбору завалов. К месту трагедии направлены все необходимые силы и средства экстренных служб.

Власти организовали помощь и поддержку родственникам погибших, включая психологическую. Для получения информации создана горячая линия по номеру: +7 (919) 310-11-53.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 октября на одном из предприятий Копейска произошел мощный взрыв. Алексей Текслер уточнил, что причины инцидента выясняются, но версия о прилете беспилотника исключена.

