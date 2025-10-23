Проблемы из детства: назван влияющий на длину полового члена фактор

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Новое открытие дает шанс повлиять на репродуктивное здоровье в раннем возрасте.

От чего зависит длина полового члена

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Andrey Guryanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

JSМ: Детское ожирение может влиять на длину пениса во взрослом возрасте

Мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте могут иметь более короткий половой член. К такому выводу пришли ученые Ханойского медицинского университета, чья работа опубликована в Journal of Sexual Medicine (JSM).

В исследовании приняли участие 290 мужчин, проходивших обследование по вопросам репродуктивного здоровья. Специалисты измерили рост, окружность талии и бедер, а также длину полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, участников попросили вспомнить, каким был их вес в возрасте десяти лет — с помощью 3D-моделей телосложения. Этот период был выбран как ключевой для начала гормональных изменений, влияющих на половое развитие.

Результаты показали, что мужчины, имевшие избыточный вес в детстве, демонстрировали меньшую длину полового члена как в покое, так и в эрегированном состоянии. Ученые предполагают, что детское ожирение может снижать уровень тестостерона во время полового созревания, замедляя рост репродуктивных органов.

Авторы исследования подчеркнули, что их выводы — еще один аргумент в пользу ранней профилактики ожирения у детей, поскольку оно может отражаться не только на общем, но и на половом здоровье в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
«Один хорошо, а два — лучше!» — Никас Сафронов о традиции дарить Харламову матрасы
8:32
«Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
8:22
Проблемы из детства: назван влияющий на длину полового члена фактор
8:18
Разговоры продлевают жизнь: назван еще один секрет долголетия
8:13
В Госдуме предложили обязать хозяев убирать за своими питомцами в домах
8:02
Мирная жительница в Брянской области погибла при атаке беспилотника ВСУ

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео