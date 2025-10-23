Проблемы из детства: назван влияющий на длину полового члена фактор

JSМ: Детское ожирение может влиять на длину пениса во взрослом возрасте

Мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте могут иметь более короткий половой член. К такому выводу пришли ученые Ханойского медицинского университета, чья работа опубликована в Journal of Sexual Medicine (JSM).

В исследовании приняли участие 290 мужчин, проходивших обследование по вопросам репродуктивного здоровья. Специалисты измерили рост, окружность талии и бедер, а также длину полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, участников попросили вспомнить, каким был их вес в возрасте десяти лет — с помощью 3D-моделей телосложения. Этот период был выбран как ключевой для начала гормональных изменений, влияющих на половое развитие.

Результаты показали, что мужчины, имевшие избыточный вес в детстве, демонстрировали меньшую длину полового члена как в покое, так и в эрегированном состоянии. Ученые предполагают, что детское ожирение может снижать уровень тестостерона во время полового созревания, замедляя рост репродуктивных органов.

Авторы исследования подчеркнули, что их выводы — еще один аргумент в пользу ранней профилактики ожирения у детей, поскольку оно может отражаться не только на общем, но и на половом здоровье в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.