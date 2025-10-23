Свадьба будет роскошной: Тимати намерен впервые жениться

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Торжество может состоятся в ближайшее время.

Почему Тимати никогда не был женат

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Продюсер Дворцов подтвердил, что Тимати готовится к свадьбе

Модель Валентина Иванова уже долгое время демонстрирует бриллиантовое кольцо на безымянном пальце, подаренное рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), но сама пока не комментирует возможность замужества. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил в беседе с изданием «Страсти», что пара действительно готовится к свадьбе, а торжество обещает быть масштабным.

«Женится на самом деле, да. Он все-таки хочет, как говорится, найти истинное счастье, как я говорю. Когда будет свадьба, не знаю, но я думаю, что в ближайшее время», — поделился он.

По его словам, праздник будет пышным и роскошным — с эксклюзивными нарядами для молодоженов и VIP-гостями. Продюсер подчеркнул, что Тимати всегда ценил все дорогое и роскошное события, поэтому торжество будет соответствовать его стилю жизни.

Кроме того, Дворцов опроверг слухи о возможной неверности рэпера после рождения дочери от Ивановой. По словам продюсера, несмотря на большое количество девушек в окружении, Тимати верен Валентине и готов создать с ней полноценную семью.

Дворцов объяснил, что в молодости Тимур сосредоточивался на карьере и заработке, но сейчас осознал, что рядом нужна спутница, которая будет вдохновлять и поддерживать его постоянно.

У Тимати уже есть дети от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, а в этом году родилась дочь и от Валентины Ивановой. Несмотря на это, рэпер никогда ранее не был женат.

