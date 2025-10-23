«Ты теперь толкаешься в толпе?» — Дана Борисова публично упрекнула дочь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Телеведущую не воодушевляют выбор профессии наследницы и ее отношения со взрослым мужчиной.

В каких отношениях сейчас Дана Борисова со своей дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дана Борисова публично упрекнула работающую корреспондентом дочь

Телеведущая Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания из-за конфликта с дочерью Полиной. На закрытом показе шоу СТС «Форт. Возвращение легенды» 49-летняя знаменитость столкнулась с 18-летней наследницей, которая работала на мероприятии корреспондентом. Дана не упустила возможности сделать дочери едкий комментарий, передает Voice.

«Ты теперь толкаешься, я смотрю, в толпе, да? Но на эксклюзив можешь не рассчитывать», — сказала дочери Борисова.

В разговоре с другими журналистами телеведущая подчеркнула, что пока не готова к примирению с Полиной.

«Слишком это было напряженно, какой-то неприятный момент. Больно друг друга ранили, и требуется время. Мне извинения вообще не нужны. Пока не хочется», — поделилась она.

Борисова также выразила сомнения в долгосрочности отношений дочери с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном, старше Полины на 17 лет.

«Конечно, совет да любовь. Но я не очень верю в эту пару, потому что девушка познакомилась на совершеннолетии, и через две недели она уже с ним жила, и уже любовь. Я не верю, но на свадьбу пойду», — заявила она.

Кроме того, Борисова отметила, что выбор дочери работать в журналистике вместо учебы ее не воодушевляет. По ее мнению, Полине для начала стоило получить образование, а затем строить карьеру.

Конфликт между Данной Борисовой и Полиной Аксеновой продолжается достаточно долго. Разрыв произошел после того, как Полина начала роман с Артуром Якобсоном и переехала к нему, что стало фактом окончательного ухудшения отношений с матерью.

