РИА Новости: пять регионов России объявили 1 июня выходным из-за Троицы

Пять российских регионов объявили 1 июня дополнительным выходным днем в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Об этом РИА Новости сообщили представители региональных органов власти.

Среди таких российских субъектов оказались Республика Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

В Крыму нерабочий праздничный день установили указом главы региона Сергея Аксенова. Как пояснила помощник главы республики по информационной политике Ольга Курлаева, решение связано с празднованием Дня Святой Троицы.

Выходной на 1 июня также перенесли в Херсонской области, так как сам православный праздник в этом году пришелся на воскресенье, 31 мая. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко отметил, что из-за совпадения с воскресным днем отдых перенесли на понедельник.

Дополнительный выходной после Троицы традиционно объявили и в Запорожской области. Аналогичные решения приняли власти ДНР и ЛНР, о чем сообщили региональные органы власти.

