Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной инфраструктуры Украины

Удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
Согласно заявлению Минобороны, целями стали военные аэродромы, а также объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованные в обеспечении украинских войск.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве.
Как ранее писал 5-tv.ru, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что у ВСУ нет никаких возможностей защитить свои стратегические объекты от ударов России, в том числе с применением новейшей ракетной системы «Орешник».
По словам эксперта, украинская система ПВО сейчас крайне слаба, а против гиперзвукового оружия она и вовсе бесполезна.
