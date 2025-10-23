Реальность переплетается с историей: чем удивит шоу «Форт. Возращение легенды»

Яркими спецэффектами и экстремальными испытаниями с историческим антуражем насыщено легендарное шоу «Форт». Оно возвращается на российские экраны.

Съемки проходили в Кронштадте, где звездные участники искали золото Петра I. Но для этого им приходилось прыгать с большой высоты в Финский залив, стрелять из лука и пробовать блюда, на которые даже смотреть страшно.

Некоторые секреты создания уникального проекта узнал наш корреспондент Игорь Капориков. Он побывал на светской премьере шоу.

Здесь реальность переплетается с историей, а древние стены хранят не только тайны, но и сокровища. Золото Петра I ждет своих героев в сердце Финского залива, но путь к нему — это череда испытаний нового приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды».

От одной лишь музыки пробирает до мурашек. Знакомое многим с детства шоу обрело отечественный колорит, теперь его главная арена — загадочный кронштадтский форт «Александр I». Крепость населяют не только тайны, но и его хранители: Левша, Иноземка, Шеф Луи и Чумной Доктор, чьи загадки опасны, как и его микстуры.

Каждый выпуск — новая команда, новые лица, новые страхи. Участников ждут испытания на головокружительной высоте, в ледяной воде, в окружении полчищ диких насекомых и экзотических животных. Им предстоит преодолеть свои страхи и собрать пять частей ключа, пять подсказок.

Организаторы подготовили более 150 испытаний, сочетая экстрим и логику, особое место занимает встреча с таинственной незнакомкой. Ее задание — это ключ к следующему этапу, где важна не столько сила, сколько внимательность.

За каждым шагом участников внимательно следил хозяин форта и ведущий проекта Александр Петров. Даже для такого опытного актера все здесь в новинку.

«Телевидение устроено, мягко говоря, по-другому, нежели кинопроизводство, поэтому для меня это совершенно новый опыт. Для меня это не меньшее испытание, чем для участников», — сообщил актер, ведущий шоу Александр Петров.

В съемках задействован и форт «Кроншлот». По легенде проекта, именно здесь покоятся спрятанные сокровища самого Петра I.

«Мы не могли не выбрать это место. Оно было создано когда-то для того, чтобы мы туда пришли и сняли наш собственный «Форт», — заявила креативный продюсер телеканала СТС Александра Гройсман.

Обе крепости — памятники архитектуры и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, декораторам и художникам-постановщикам пришлось помучиться, чтобы подготовить их к шоу.

«Нельзя было вбивать гвозди, потому что это исторические стены, строили фальш-стены, фальш-полы, и уже дальше к ним прикрепляли крепления, строили декорации», — объяснила генеральный продюсер проекта «Форт. Возвращение легенды» Юлия Сумачева.

Все конструкции, необходимые для испытаний, прошли серьезную каскадерскую проверку. Всего в шоу 52 участника — актеры, музыканты, телеведущие, спортсмены и блогеры. Но все ли пройдут испытания фортов?

«Это какой-то квест, с очень страшными испытаниями. Они все эмоции с тебя забирают», — признался актер и режиссер, участник шоу Алексей Кривеня.

«Я не буду раскрывать всех секретов именно своего участия, но пару раз сердце в пятки ушло», — добавила актриса, телеведущая, участница шоу Наталья Медведева.

«Форт. Возвращение легенды» еще и возрождает интерес к прошлому. Пока участники проходят проверку на прочность, зрители знакомятся с историей нашей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.