Ничего не хочется? Врач назвал скрытую причину постоянной усталости у мужчин

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Снижение мотивации и нехватка сил может крыться в дефиците одного гормона.

В чем причина постоянной усталости у мужчин

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уролог-андролог Журавский: тестостерон отвечает не только за интимную сферу

Постоянная усталость у мужчин является одним из неочевидных признаков дефицита тестостерона. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал уролог-андролог Дмитрий Журавский.

Как он отметил, это больше всего проявляется в повседневных делах. Например, если раньше мужчина ждал выходных с нетерпением для встречи с друзьями и поездки за город, то во время недостатка энергии он может проводить субботу и воскресенье, лежа на диване, без сил и мотивации к другим делам.

Врач пояснил, что тестостерон отвечает не только за интимную сферу жизни мужчины, но и воздействует в целом на уровень активности, настроение и выносливость.

Другим признаком нехватки тестостерона становятся перепады настроения, и на смену частым вспышкам раздражительности приходят периодами апатии и депрессивные эпизоды. Дефицит гормона сказывается в том, что мужчина начинает нервничать, тревожиться и даже капризничать.

К тому же недостаточная выработка тестостерона у мужчин приводит к ухудшению памяти и концентрации. Им становится труднее анализировать информацию и запоминать новую, фокус на работе тоже теряется.

По словам Журавского, дефицит тестостерона у мужчины ведет и к возникновению проблем с сексуальным влечением, либидо и эректильной функцией. Следует насторожиться снижением количества спонтанных эрекций и эрекций после пробуждения.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько должен длиться перерыв для продуктивной работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
В Пхеньяне после шестилетнего перерыва снова открылся международный кинофестиваль
16:19
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
16:13
Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в России
15:55
Путин: развитие программ льготных ипотек для семей с детьми — приоритет страны
15:51
«Главное — не распылять»: Путин указал на важность соблюдения целей маткапитала
15:40
Матвиенко: материнский капитал нужно перенаправить на поддержку многодетности

Сейчас читают

«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео