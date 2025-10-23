Кричал и вырывался: годовалому малышу набили тату Mellstroy ради квартиры

Родители набили годовалому малышу на тату Mellstroy ради квартиры

Родители набили своему годовалому сыну татуировку с надписью псевдонима скандального блогера Андрея Бурима «Mellstroy» ради участия в его розыгрыше. Видео, на котором видно, как малыш плачет и бьется в истерике, пока отец удерживает его, шокировало пользователей Сети.

Розыгрыш проводит Mellstroy — блогер, известный своими скандальными стримами, на которых он нередко унижал участников эфиров. Однажды он «прыгнул выше головы» и жестоко избил девушку. В попытках повысить узнаваемость Mellstroy часто запускает розыгрыши и конкурсы. Недавно объявил новый, участники которого могут выиграть квартиру и призовой фонд в 1,5 миллиарда долларов. Условие одно — ролик участников должен «взорвать» интернет.

«Мы тоже решили поучаствовать в этом розыгрыше, мы не знали как тебя, Mellstroy, удивить, решили набить татуху нашему годовалому ребенку. Мы третий год скитаемся по съемным квартирам, не можем себе позволить приобрести квартиру, сидим по уши в долгах, хотели бы выиграть в этом розыгрыше», — обратилась к пользователям Сети мать мальчика, которому набили татуировку.

Пользователи предположили, что татуировка может быть не настоящей, однако поведение ребенка и эмоциональные кадры вызвали у зрителей шок и осуждение.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы уже направлены в Следственный комитет РФ.

«Дно пробито. Семья набила татуировку своему годовалому ребенку для участия в конкурсе с рекламой казино. Может, тату и не настоящее, но все видео малыш плачет. Направим материалы в Следственный комитет», — написала Мизулина.

Ранее Мизулина резко раскритиковала розыгрыш Mellstroy, назвав его опасным и провоцирующим подростков на безрассудные действия ради хайпа и денег. Общественность требует проверить как действия родителей, так и самого блогера.

