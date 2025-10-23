Слава высмеяла Катю Лель за фото с НЛО и «контакты с высшими силами»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Исполнительница хита «Мой мармеладный» ошарашила публику очередными «доказательствами» существования инопланетян.

Слава высмеяла Катю Лель за контакты с инопланетянами

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Слава посмеялась над Катей Лель за попытки доказать существование НЛО

Певица Слава высмеяла свою коллегу, заслуженную артистку России Катю Лель. Та опубликовала снимок с якобы запечатленным НЛО. Слава с юмором прокомментировала происходящее и записала несколько видеообращений, в которых пошутила о «контактах» Лель с внеземными силами.

«Не знаю, что они с нами будут делать, но я думаю с Катькой Лель у них там все в завязке, все нормально. Катька будет править миром по-любому», — сказала Сланевская.

Катя Лель ранее опубликовала в соцсетях фото, сделанное еще в начале лета. На кадре с ее дочерью Эмилией видны яркие огни в небе, которые певица назвала доказательством существования высших сил. По словам Кати, она не использовала фотошоп и не редактировала изображение.

«Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. В карусели, на следующем фото за секунды до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется», — написала Лель.

Слава отметила, что подобные «пришествия» могут добавить жизни немного разнообразия, и с усмешкой добавила, что какое-нибудь «инопланетное чудовище» точно сумеет ее повеселить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:03
«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
15:00
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
14:57
Ким Кардашьян поставили серьезный диагноз — при чем здесь Канье Уэст?
14:47
Слава высмеяла Катю Лель за фото с НЛО и «контакты с высшими силами»
14:35
Захарова прокомментировала идею строительства тоннеля между Россией и США
14:29
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени

Сейчас читают

«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
Оскорбленная Светличная и покалеченный Никулин: что осталось за кадром «Бриллиантовой руки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео