Слава высмеяла Катю Лель за фото с НЛО и «контакты с высшими силами»

Певица Слава посмеялась над Катей Лель за попытки доказать существование НЛО

Певица Слава высмеяла свою коллегу, заслуженную артистку России Катю Лель. Та опубликовала снимок с якобы запечатленным НЛО. Слава с юмором прокомментировала происходящее и записала несколько видеообращений, в которых пошутила о «контактах» Лель с внеземными силами.

«Не знаю, что они с нами будут делать, но я думаю с Катькой Лель у них там все в завязке, все нормально. Катька будет править миром по-любому», — сказала Сланевская.

Катя Лель ранее опубликовала в соцсетях фото, сделанное еще в начале лета. На кадре с ее дочерью Эмилией видны яркие огни в небе, которые певица назвала доказательством существования высших сил. По словам Кати, она не использовала фотошоп и не редактировала изображение.

«Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. В карусели, на следующем фото за секунды до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется», — написала Лель.

Слава отметила, что подобные «пришествия» могут добавить жизни немного разнообразия, и с усмешкой добавила, что какое-нибудь «инопланетное чудовище» точно сумеет ее повеселить.

