Неизвестные на лошадях избили пенсионеров плетью в Кисловодске

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Всадники ответили агрессией на замечание пожилой пары.

Фото, видео: Telegram/Евгений Моисеев/moiseev_eugene; 5-tv.ru

В городе Кисловодск неизвестные на лошадях избили пенсионеров плетью. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Всадники в масках рассекали по благоустроенной зоне отдыха Кисловодска, недалеко от искусственного водоема Старое озеро. Пара пенсионеров, которая прогуливалась в этом месте, сняла происходящие на смартфоны и сделала замечание, уточнив, что на данной территории передвигаться на животных нельзя.

Неизвестные ответили агрессией.

«Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй — по руке. Мужчине досталось по предплечью. Последствия налицо: повреждения кожных покровов, гематома, рука не слушается», — отметил мэр.

Моисеев уточнил, что пострадавшие обратились в полицию. Сейчас всадники разыскиваются правоохранительными органами.

Глава Кисловодска предположил, что, вероятно, это спланированная провокация, так как нападающие изначально вели себя вызывающе и заранее скрыли лица масками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Казани неизвестный напал с ножом на женщину около гимназии.

