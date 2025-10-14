В Казани неизвестный напал с ножом на женщину около гимназии

|
Александра Якимчук
Преступник нанес пострадавшей около 20 ударов.

В Казани около одной из городских гимназий неизвестный напал на 34-летнюю женщину с ножом. Видео с места оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как пострадавшая обходит свой автомобиль, а ей путь преграждает мужчина в черной одежде и мотоциклетном шлеме. Неизвестный нападает на женщину. Роняет ее на землю и наносит около 20 ударов в грудь и шею ножом.


Преступника спугнули жители соседних домов. Он скрылся с места нападения на электровелосипеде.

Скорую помощь пострадавшей вызвали очевидцы.

«В это время истошный женский крик. Я обратил внимания, что какой-то в черной куртке выдирает ее из машины, роняет на землю и бьет. Открываю балкон, кричу: „нехороший ты человек, ты что творишь?“ Он бросил ее, побежал, сел на велосипед и уехал», — рассказал корреспонденту 5-tv.ru очевидец Олег.

Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее перерезаны связки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают сотрудники МВД.

Предположительно, жертвой нападения стала жена одного из местных предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мужчина напал на нового бойфренда своей возлюбленной.

