Взрыв произошел в Луганске, есть пострадавшие

Взрыв произошел в Луганске. Об этом стало известно из сообщения правительства ЛНР в официальном Telegram-канале. Также в распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места ЧП.

На текущий момент известно о двух пострадавших. На место ЧП выехал реанимобиль. Медицинские работники занимаются ранеными на месте.

Состояние мужчины, который пострадал от взрыва, врачи оценили как тяжелое. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Она отметила, что мужчина с травматической ампутацией нижней конечности был доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Также среди пострадавших женщина.

«Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые уже в операционной», — пояснила министр.

Происшествие произошло по улице Черноморская. Другие подробности об инциденте выясняются уполномоченными сотрудниками.

Ранее, писал 5-tv.ru, число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до девяти. Происшествие произошло 22 октября на одном из предприятий города. Также губернатор региона Алексей Текслер уточнял, что причины инцидента выясняются, однако версия с прилетом беспилотника была исключена.

