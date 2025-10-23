People: Полуобнаженный мужчина просил рубашку у соседей после убийства жены

Житель штата Техас убил свою супругу, а затем пошел к соседям с голым торсом просить рубашку. Об этом сообщает People.

Женщина была найдена мертвой в своем доме после звонка бдительных соседей в полицию. Их насторожило странное поведение супруга убитой. По информации полиции, он и совершил преступление.

Представители офиса шерифа сообщили, что в день убийства мужчина был замечен на частной территории без рубашки. Он стучался в двери соседей, прося у них одежду.

Сообщается, что женщина умерла от тупой травмы. На следующий день после трагедии ее муж был задержан примерно в 241 километре к югу от места преступления.

Убитая была учителем биологии и химии в старшей школе. Независимый школьный округ отметил, что она «преданно занималась своей профессией, обожала учеников и коллег». Студенты вспоминают ее как вдохновляющего педагога, который продолжает жить в памяти своих учеников.

Расследование продолжается. Выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.

