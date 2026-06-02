В Донецке задержан 19-летний молодой человек за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Донецка, призывающего наносить ракетные удары по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Публиковал в мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие преступную деятельность одного из украинских террористических формирований, а также призывал к нанесению ракетных ударов по территории ДНР», — уточнили в ФСБ.

По словам самого задержанного, он познакомился с людьми, живущими на Украине, когда играл в компьютерные игры онлайн. Сперва они просто общались на разные темы, потом перешли на политику и спецоперацию. В итоге молодой человек поддался на манипуляции и сам стал активно пропагандировать преступную деятельность в интернете.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ведомство напомнило, что противник ведет активную деятельность по вербовке молодых граждан России для совершения преступлений, в том числе через социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двух подростков арестовали за подготовку теракта с подрывом здания в Туапсе. За изготовление самодельного взрывного устройства и передачи его для совершения теракта в людном месте им обещали денежное вознаграждение.

