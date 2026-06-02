Режиссер Валерия Гай Германика, несмотря на статус бабушки, все еще считает себя девочкой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Национальной премии ИРИ (Институт развития интернета).

Новый статус постановщица приобрела в 41 год. Звание бабушки ее не смущает, более того, в нем она чувствует себя прекрасно.

«Я бабушка-девочка», — заявила Германика.

Однако режиссер уточнила, что внучкой она практически не занимается и не берет ребенка к себе. По ее словам, она вырастила дочь Октавию и пошла дальше.

Наследница составила компанию матери на премии. Она отметила, что видится с родительницей впервые за месяц. Однако сама Германика опровергла эту информацию, напомнив дочери, что они вместе недавно посещали другое светское мероприятие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на красную дорожку 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) Валерия Гай Германика выбрала откровенный наряд. На режиссере был черный полупрозрачный боди с кожаными рукавами, который едва прикрывал ее грудь.

На дорожке компанию ей составила дочь. Обе они были одеты в готическом стиле. Хотя у наследницы был более скромный образ.

