Пассажирский самолет Ил-114-300 завершает летные испытания

Эфирная новость 49 0

Борт состоит полностью из российских комплектующих.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полностью российский Ил-114-300 завершает летные испытания. Пассажирский турбовинтовой самолет совершил успешный полет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно.

«Полет прошел успешно. Все намеченные испытания, которые в этом полете были запланированы --выполнены. С хорошей оценкой. Замечаний к работе систем в самолете не было», — отмечает Сергей Петренко, летчик-испытатель.

Такие машины будут использовать для региональных авиалиний, в том числе и в труднодоступных районах. А также в условиях низких температур. Благодаря техническим особенностям он подойдет в том числе и коротким взлетно-посадочными полосАм с грунтовым покрытием.

Уже в следующем году новый Ил должен заменить на внутренних рейсах устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты такого же класса.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Путин создал комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма
18:00
Путин подчеркнул вклад ученых-географов в победу в Великой Отечественной войне
17:52
Вернуть уважение: почему король Карл до сих пор не лишил брата Эндрю титула принца
17:45
Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии
17:35
В сосисках и пельменях начали обнаруживать человеческие зубы
17:29
Рэпера Р. Diddу чуть не зарезали в тюрьме

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео