«Бухали все»: экс-участница группы «Ранетки» рассказала, как проходили их концерты

Анна Руднева поделилась, что артистки могли употребить спиртное прямо перед выступлением.

Аня Ранетка о злоупотреблении алкоголем в группе

Фото: Анна Салынская/ТАСС

Аня Ранетка: в группе все девочки злоупотребляли алкоголем

Участницы группы «Ранетки» подписывали контракты в нетрезвом состоянии. Об этом в интервью блогеру Алене Жигаловой рассказала экс-участница коллектива Анна Руднева.

Также, по словам певицы, многие девочки легкомысленно относились к вопросу подписания документов и подписывали их не глядя, хотя их предупреждали о том, что нужно быть внимательнее.

Анна не скрывает, что они все злоупотребляли алкоголем.

«Короче, бухали все… Не подпаивали, бухали все», — заявила Руднева.

Она отметила, что у другой участницы коллектива — Евгении Огурцовой — были проблемы со здоровьем, которые обострились на фоне употребления спиртного.

«Она какое-то время, помню, что лечилась и, возможно, меньше употребляла», — говорит Анна.

Она также рассказала, что их продюсер Сергей Мильниченко проводил с ними беседы о вреде алкоголя.

«Он (Сергей — Прим. Ред.) с нами об этом разговаривал: „Вы молодые сейчас, у вас сейчас здоровье лошадиное, а пройдет время, и все это сильно аукнется“», — вспоминает Руднева.

По словам Анны, они также могли выпивать перед концертами.

«Перед концертами это было стремно, потому что ты же реально играешь живьем, а когда ты чуть-чуть выпиваешь, даже немножко, у тебя уже… расслабленное состояние. А я, например, с гитарой с этой, ну то есть ты должен еще по струнам попадать, еще петь, микрофон свой найти», — говорит экс-участница «Ранеток».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Ранеток» Женя Огурцова хотела оставить дочь в роддоме.

