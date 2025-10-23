Вернуть уважение: почему король Карл до сих пор не лишил брата Эндрю титула принца

NYТ: раскрыты причины, почему король Карл до сих пор не лишил Эндрю титула принца

Новые разоблачения о связях принца Эндрю с сексуальным преступником, финансистом Джеффри Эпштейном вновь вызвали вопросы о том, почему король Карл III до сих пор не лишил брата его главного статуса — титула принца. В причинах разбиралось издание The New York Times.

Из-за чего сыр-бор

Эндрю уже отказался от ряда почестей. После скандального интервью BBC в 2019 году он сложил официальные обязанности, а в 2022 лишился воинских званий и права использовать титул «Его Королевское Высочество». Однако формально он остается принцем и герцогом Йоркским — статус, который может быть изменен только в результате редчайшего юридического шага, пересмотра патентной грамоты 1917 года.

Поводом для обсуждения стало недавно опубликованную электронную переписку между Эндрю и Эпштейном, а также мемуары Вирджинии Робертс Джуффре — женщины, обвинявшей принца в изнасиловании, когда она была несовершеннолетней. Однако брат короля обвинения отрицает.

Чем все осложняется

В Великобритании вопрос о его лишении титула осложняется пересечением монархических и парламентских полномочий. Формально решение должно приниматься королем, но изменения в статусе члена королевской семьи требуют парламентского акта. Поэтому, как отмечают эксперты, лишение Эндрю звания принца возможно только при согласии обеих сторон — монарха и правительства.

На прошлой неделе депутат лейбористов Рэйчел Маскелл внесла законопроект, который позволил бы монарху самостоятельно отзывать королевские титулы по рекомендации парламента. Однако без поддержки правительства документ вряд ли будет принят.

«Монархия существует ровно до тех пор, пока парламент, представляющий народ, хочет, чтобы она продолжалась. Но вмешательство правительства создаст опасный прецедент — политизацию монархии», — эксперт по британской конституции профессор Вернон Богданор считает, что ситуация зашла в тупик.

Новые обвинения

Новые обвинения подлили масла в огонь. Полиция Лондона расследует сообщения о том, что Эндрю в 2011 году пытался получить через знакомого в полиции компромат на Вирджинию. Сам принц от комментариев воздерживается.

Тем временем общественное недовольство усиливается на фоне публикации мемуаров Вирджинии «Ничья девочка», а также сообщений о том, что Эндрю живет в роскошной Королевской лодже в Виндзорском поместье, за аренду которой заплатил единовременно около восьми миллионов фунтов (около 874 миллионов рублей).

Профессор Богданор полагает, что наиболее вероятный путь «искупления» для Эндрю — не юридический, а символический.

«Он должен провести остаток жизни, занимаясь добрыми делами. В Британии это традиционный способ вернуть уважение после позора», — отметил эксперт

