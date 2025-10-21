TMZ: Трамп может помиловать P. Diddy уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может принять решение о смягчении наказания рэперу Шону Комбсу, более известному как P. Diddy, уже на этой неделе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным источников, президент пока «колеблется», однако обсуждение продолжается.

«Некоторые сотрудники администрации советуют ему не торопиться, но Трамп сделает то, что сочтет нужным», — заявил источник издания, добавив, что освобождение P. Diddy может произойти уже в ближайшие дни.

Ранее, 3 октября, в федеральном суде Манхэттена состоялся суд над P. Diddy. Его приговорили к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Рэпер уже провел за решеткой 13 месяцев. По данным издания, если Трамп примет решение о смягчении приговора, то Шон Комбс может выйти на свободу.

На прошлой неделе Трамп уже подписал указ о смягчении наказания бывшему конгрессмену Джорджу Сантосу. После вынесения приговора P. Diddy его адвокаты, по данным издания, связались с высокопоставленным чиновником Белого дома, который имеет влияние на президента в вопросах помилования.

Отношения между Трампом и P. Diddy ухудшились после того, как артист поддержал Джо Байдена на выборах 2020 года. Тем не менее, по данным источников, президент не исключает возможности проявить милосердие к музыканту.

