Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 38 0

Продолжаются поиски десяти сотрудников предприятия.

Взрыв в Копейске новые подробности

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Уточняется, что продолжаются поиски еще десяти сотрудников предприятия. На месте ЧП работают специалисты.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел днем ранее, после чего начался пожар, который привел к еще одному взрыву.

По данным источника 5-tv.ru, причиной инцидента могли стать нарушения правил техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По распоряжению главы региона создан оперативный штаб, координирующий работу спасателей и медицинских бригад. Специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают масштаб повреждений.

24 октября был объявлен днем траура в Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что загорелся нефтеперерабатывающий завод в Братиславе.

По трубопроводу «Дружба» на этот завод поступало топливо из России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
WSJ: Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао
19:38
Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте
19:30
Путин: у РФ и США есть много направлений для сотрудничества
19:29
«Это им дорого обойдется»: Путин пошутил про отмену поставок унитазов из РФ в ЕС
19:26
Путин: Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество санкций против РФ
19:13
Путин: в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео