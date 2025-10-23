Россиянка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Она заняла первое место на чемпионате мира в Джакарте.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой в личном многоборье по спортивной гимнастике на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла.

Для Мельниковой это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года. В этом же году она заняла первое место на чемпионате мира в личном многоборье. Ранее гимнастка уже добилась успехов на Олимпийских играх 2020 года, где завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

14 сентября Мельникова заняла первое место в финале на бревне на международном старте турнира FIG World Challenge Cup, который проходил в Париже. Российская спортсменка заработала 13,500 балла, что соответствует 5,6 очкам. Мельникова являлась единственной российской спортсменкой на данных соревнованиях и выступала под нейтральным флагом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучшие гимнастки из 11 стран выступили в финале Кубка сильнейших в Москве.

