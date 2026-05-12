Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани, есть раненые

В школе № 1 имени М. И. Короткова в Гулькевичском районе Кубани девятиклассник ранил из пневматического пистолета двух учеников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«О вопиющей ситуации докладывают из Гулькевичского района. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников», — написал Кондратьев.

Он уточнил, что прямо сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Глава региона также отметил важность психологической разгрузки для всех участников острой ситуации.

На место был вызван наряд полиции. Сейчас следователи выясняют, что толкнуло подростка на агрессию. Опросам также подвергнут персонал образовательного учреждения. Вениамин Кондратьев уже объявил о неминуемых кадровых выводах.

«Предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — заверил губернатор.

