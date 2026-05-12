Замучившей до смерти двухлетнюю дочь паре с Дальнего Востока дали 20 лет

Элина Битюцкая
Девочку систематически запирали, лишали еды и воды, пока она не умерла от крайнего истощения.

Сожители получили 20 лет за истязание дочери в коробе

Замучившей до смерти двухлетнюю дочь паре из Комсомольска-на-Амуре дали 20 лет

Суд в Хабаровском крае вынес приговор мужчине и женщине, которые замучили и уморили голодом малолетнюю дочь. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следствие и суд установили, что сожители из Комсомольска-на-Амуре, желая избавиться от необходимости заботиться о ребенке, соорудили дома небольшой короб с крышкой и систематически надолго помещали туда двухлетнюю девочку.

«Желая избавиться от необходимости заботиться о своей малолетней дочери, по месту своего жительства соорудили небольшую конструкцию, состоящую из короба и крышки, в которую систематически помещали свою двухлетнюю дочь, не извлекая ее длительное время», — говорится в материалах дела.

Ребенок не мог двигаться, встать в полный рост и даже сидеть. Родители не ухаживали за девочкой и содержали ее в антисаниарных условиях.

В период с июля по октябрь 2024 года родители полноценно не кормили дочь, не давали воду. В результате девочка скончалась от крайнего истощения.

Суд признал обоих виновными в истязании несовершеннолетней с особой жестокостью, незаконном лишении свободы, неисполнении родительских обязанностей и убийстве малолетнего. Каждому из сожителей назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима.

