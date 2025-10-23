Путин создал комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма

Документ преобразует уже существующую структуру.

Что нового в преобразованной комиссии борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразовав существовавшую до этого аналогичную структуру. Такой указ был опубликован на сайте правовых актов.

В качестве главных задач комиссии представлены рассмотрение обращений компетентных органов иностранных государств и материалов, в которых содержатся сведения о вероятной причастности к террористической, экстремисткой или диверсионной деятельности. Помимо этого, она будет заниматься проверкой достаточности оснований подозревать причастность организации или физического лица к такой деятельности.

Также в документе Путин поставил задачу по утверждению прилагаемого состава комиссии по должностям и разработанного положения.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась про международную борьбу с терроризмом. По ее словам, Россия находится на стороне укрепления центральной координирующей роли ООН в этом процессе и опоры на выработанную международно-правовую базу.

