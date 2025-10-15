«Нужен комплексный подход»: Захарова про международную борьбу с терроризмом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

В этом процессе особенно важна координирующая роль ООН.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; 5-tv.ru

Захарова: для борьбы с терроризмом нужны усилия всего мирового сообщества

Борьба с терроризмом требует комплексного подхода всего международного сообщества. Об этом на брифинге, отвечая на вопрос «Известий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Борьба с международным терроризмом, противодействие, распространение экстремистской идеологии требует комплексного подхода. И в одиночку или в составе очередных коалиций желающих с этими вызовами вряд ли можно справиться. Эффективно борьбу с этим универсальным злом можно вести только совместными усилиями всего международного сообщества», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия настаивает на укреплении центральной координирующей роли ООН в этом процессе и опоры на уже выработанную международно-правовую базу.

Захарова добавила, что нужно помнить о том, как развивался конфликт в Газе.

«Очевидно, что неурегулированность центральной и самой застарелой для Ближнего Востока палестинской проблемы подпитывала и подпитывает радикальные настроения в странах региона, создавая питательную среду для вербовки новых членов террористических организаций», — пояснила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что часто катализатором терроризма и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке становятся другие сохраняющиеся кризисные ситуации и очаги нестабильности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия подписала Принципы сотрудничества с Управлением ООН по контртерроризму.

