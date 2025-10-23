Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте

Президент России Владимир Путин посетил выставку Русского географического общества (РГО) после завершения съезда организации в Кремле.

Российскому лидеру показали архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, собранные во время экспедиций РГО.

«Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море», — уточнил Путин, рассматривая реликвии.

Президенту РФ также предложили создать мемориальную композицию «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте, в которой будут представлены колокола разрушенных судов.

«Отличная идея», — заявил глава государства.

До того, в ходе съезда РГО Владимир Путин предложил объявить 2027 год в стране Годом географии, а главным событием Года географии в России может стать открытие Музея географии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что РГО сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики. Организация играет ключевую роль в исследовании отдаленных территорий России, поэтому государство в полной мере оказывает поддержку обществу в реализации проектов.

