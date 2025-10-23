Путин: РГО сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 36 0

Президент РФ поздравил Русское географическое общество с юбилеем.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Русское географическое общество (РГО) сыграло ведущую роль в освоении и изучение Арктики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде организации в Кремле.

По словам Путина, РГО играет ключевую роль в исследовании отдаленных территорий. Поэтому необходимо оказывать поддержку обществу в реализации проектов.

«РГО во все времена активно работало в высоких широтах, сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики. Сейчас проводят здесь экологические вахты, исследуют историю региона, прокладывая туристический маршруты», — отметил президент РФ

Также российский лидер обратился к главам северных регионов, добавив, что они должны привлекать организацию для развития региональной инфраструктуры.

«Обращаю внимание правительства, глав наших северных регионов: РГО имеет огромный опыт работы в сложных полярных работах. И безусловно, его нужно использовать в программах развития — от экономики и инфраструктуры до экологии и туризма и социальной сферы. И помогать воплощать в жизнь перспективные проекты», — уточнил Путин.

Также президент поздравил членов РГО с юбилеем — 180-летием со дня открытия организации и отметил вклад каждого сотрудника в развитие географии в современной России.

«180 лет со дня учреждения географического общества. Хочется поздравить вас и всех ваших коллег с юбилеем. Заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников. Вы первыми в современной России начали массово привлекать волонтеров к реализации крупных проектов», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
WSJ: Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао
19:38
Путин поддержал идею создания мемориала «Голоса погибших кораблей» в Кронштадте
19:30
Путин: у РФ и США есть много направлений для сотрудничества
19:29
«Это им дорого обойдется»: Путин пошутил про отмену поставок унитазов из РФ в ЕС
19:26
Путин: Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество санкций против РФ
19:13
Путин: в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео