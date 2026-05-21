Путин вручил Георгиевские кресты I степени Николаю Куменову и Евгению Родичеву

Мария Гоманюк

Бойцы СВО стали первыми в современной истории России полными кавалерами этой награды.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени участникам специальной военной операции Николаю Куменову и Евгению Родичеву в Кремле во время торжественной церемонии.

Бойцы стали первыми в современной истории России полными кавалерами этой награды. Глава государства отметил, что знак отличия получают храбрые российские воины.

К тому же президент России заявил, что в стране чтят память тех, кто отдал жизнь за Родину. Звания Героев России посмертно были удостоены Василий Марзоев и Александр Рязанов.

Также Путин уделил внимание Героям Труда России. Он добавил, что служение государству, обществу и людям имеет особое значение для государства.

Помимо этого, российский лидер вручил государственные награды народным артистам РСФСР Юрию Антонову и Надежде Бабкиной. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В обращении к артистам Путин отметил, что их творчество вдохновляет россиян.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Путин отметил роль участников СВО в защите национальных интересов России.

