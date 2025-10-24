Засудивший женщину за слова «вор должен сидеть в тюрьме» экс-мэр получил три года колонии

Эфирная новость 33 0

Экс-мэру Салавата присудили 70 тысяч в споре с пенсионеркой, а через год он сел за махинации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

А теперь история мэра небольшого башкирского городка Салавата, над которым очень зло подшутила судьба.

Около года назад он подал в суд на местную пенсионерку, которая в соцсетях, рассказывая о градоначальнике, написала: «Вор должен сидеть в тюрьме». Господин Миронов обиделся, подал жалобу и отсудил у старушки 70 тысяч в защиту своих чести и достоинства.

И вот, спустя год, его уволили и дали три года колонии за то, что отдал городскую энергокомпанию в частные руки на 50 лет. Собственно, об этом воровстве и был тот давний пост пенсионерки.

«Я мэра никогда не оскорбляла, опубликовала на страницах в интернете информацию, которую получила от работника администрации города Салават. Причем с документами, подтверждающими всю эту информацию. За его все дела, которые он творил в городе Салавате, вор должен сидеть в тюрьме, а где же еще?» — заявила Светлана Дублистова.

Теперь, когда выяснилось, что она сказала правду, пенсионерка хочет вернуть обратно свои 70 тысяч. А при желании заявить об оскорблении своих чести и достоинства и еще приплюсовать к этому моральный ущерб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
Суд вернул марафонщице Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей
2:59
Китай заявил о недопустимости вмешательства в отношения с Россией
2:49
«Сколько это в коробках с питанием?»: Захарова о помощи США Украине
2:37
Засудивший женщину за слова «вор должен сидеть в тюрьме» экс-мэр получил три года колонии
2:16
ВС РФ за сутки продвинулись в сторону Красноармейска, Купянска и Красного Лимана
1:55
«Дорого им обойдется»: Путин высказался о новых санкциях ЕС и США против России

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео