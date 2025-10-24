Засудивший женщину за слова «вор должен сидеть в тюрьме» экс-мэр получил три года колонии

А теперь история мэра небольшого башкирского городка Салавата, над которым очень зло подшутила судьба.

Около года назад он подал в суд на местную пенсионерку, которая в соцсетях, рассказывая о градоначальнике, написала: «Вор должен сидеть в тюрьме». Господин Миронов обиделся, подал жалобу и отсудил у старушки 70 тысяч в защиту своих чести и достоинства.

И вот, спустя год, его уволили и дали три года колонии за то, что отдал городскую энергокомпанию в частные руки на 50 лет. Собственно, об этом воровстве и был тот давний пост пенсионерки.

«Я мэра никогда не оскорбляла, опубликовала на страницах в интернете информацию, которую получила от работника администрации города Салават. Причем с документами, подтверждающими всю эту информацию. За его все дела, которые он творил в городе Салавате, вор должен сидеть в тюрьме, а где же еще?» — заявила Светлана Дублистова.

Теперь, когда выяснилось, что она сказала правду, пенсионерка хочет вернуть обратно свои 70 тысяч. А при желании заявить об оскорблении своих чести и достоинства и еще приплюсовать к этому моральный ущерб.

