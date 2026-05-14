Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Директора и саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова отправили под домашний арест до 20 июня. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Тверского суда.

Судья поддержал сторону прокуратуры, которая уверена, что на свободе Кувшинов может скрыться или оказать давление на свидетелей. Сам продюсер свою вину отрицает. Его адвокат настаивал на том, что веских доказательств причастности Кувшинова к преступлению нет, а ходатайство об аресте — необоснованно.

Михаила Кувшинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Потерпевшим по делу признан заслуженный артист России Максим Фадеев. По предварительным оценкам, ущерб составляет более одного миллиона рублей.

Следствие считает, что фигуранты использовали поддельные документы, чтобы незаконно переоформить на себя права на песни, которые Фадеев когда-то написал для Линды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что саму певицу сначала допрашивали в качестве свидетеля, а затем она стала проходить по делу как подозреваемая.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.