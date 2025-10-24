В Москве стартовала гонка за билетами на «Щелкунчика»

В Москве взлетел спрос на традиционные новогодние спектакли «Щелкунчика». Большинство театров уже открыли продажи, и билеты на декабрьские показы расходятся рекордными темпами. Так, в Государственном Кремлевском дворце уже реализовали около 85% мест — продаж начался еще в сентябре. Самые дорогие и удобные кресла уже заняты, остались лишь билеты по краям шеститысячного зала.

«Цены на билеты на этот спектакль поднялись незначительно: так, например, в прошлом сезоне они варьировались от 1 тысячи до 7 тысяч рублей, а в этом самый дорогой билет стоит 8 тысяч», — пояснил «Известиям» заместитель генерального директора Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский.

Но чем ближе к Новому году, тем выше цены. Стоимость билета достигает уже 11 тысяч рублей.

Подорожали билеты и в других театрах. В Губернском на фоне ажиотажа их стоимость выросла примерно на 12%. В то же время РАМТ сохранил прежнюю ценовую политику — зрители смогут попасть на спектакль по цене от 1,5 до 15 тысяч рублей.

Большой театр также готовится к традиционным показам «Щелкунчика» на Исторической сцене. С прошлого года здесь действует особая система борьбы со спекулянтами — билеты продаются через аукцион, а итоговую эффективность новой схемы можно будет оценить уже в ноябре, когда откроется продажа.

Некоторые театралы предпочитают вместо походов на постановку в Москве путешествовать в Петербург. Так, альтернативой становится уикенд в Северной столице и поход в Мариинку или Михайловский театр. Последний уже открыл продажи билетов на «Щелкунчика». В общей сложности театр покажет балет Чайковского в постановке Начо Дуато 22 раза, а билеты стартуют с шести тысяч и достигают 30. За место в ложе бенуара 30 и 31 декабря на вечерние спектакли придется заплатить 40 тысяч рублей.

