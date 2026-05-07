Информационные бомбы: почему Карл III опасается сближаться с принцем Гарри

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Обе стороны хотят разрешить конфликт, но не могут сделать шаг на встречу друг к другу.

Как король Карл III относится к конфликту с принцем Гарри

Фото: © Getty Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Express: Карл III опасается сближаться с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III и принц Уильям опасаются возобновлять контакты с принцем Гарри и Меган Маркл из-за катастрофически низкого уровня доверия внутри семьи. Об этом сообщило Express.

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, британский монарх оказался в «сложной ситуации», так как любое сближение может привести к новым разоблачениям со стороны Сассекских. Утечка даже самых обыденных деталей разговора в СМИ или их использование в публичных проектах пары вызывает серьезную тревогу в Букингемском дворце.

Эксперт подчеркнул, что даже простой телефонный звонок от отца с предложением встретиться может быть немедленно предан огласке. Это делает любые попытки примирения крайне опасными для репутации короны.

Напряженность в отношениях между членами монаршей фамилии сохраняется на фоне затяжного кризиса, начавшегося после скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году. Ситуация усугубилась в 2023 году после выхода мемуаров Гарри под названием «Запасной», где он раскрыл множество интимных подробностей жизни во дворце.

Другой специалист, Ричард Палмер, подтвердил, что в королевской семье постоянно присутствует страх услышать очередные шокирующие заявления от Меган или Гарри.

В настоящий момент ситуация зашла в тупик. Обе стороны глубоко огорчены неразрешенным конфликтом. Однако страх перед новыми информационными «бомбами» блокирует любые шаги навстречу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Захарова: мясорубка была любимой игрушкой маленького Зеленского
13:12
«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате
13:06
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
13:01
«Были в отчаянии»: пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки рассказали о спасении
12:58
Премьер Армении Пашинян не приедет в Москву на парад Победы
12:42
Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео