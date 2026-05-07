Промышленное предприятие в Пермском крае пострадало после удара беспилотника ВСУ
На месте работают оперативные службы.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дрон ВСУ атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере МАКС.
«На одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», — отметил губернатор.
На месте работают экстренные службы. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.
Махонин добавил, что над территорией региона сбили еще несколько беспилотников. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб, в Пермском крае действует режим «Беспилотной опасности», отметил губернатор.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ около 20 раз атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате повреждения получили несколько автомобилей и гражданская инфраструктура.
Специалисты обследовали территорию и фиксировали последствия ударов. Власти проводили оценку ущерба.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
28%
Нашли ошибку?