Промышленное предприятие в Пермском крае пострадало после удара беспилотника ВСУ

Алексей Мокряков

На месте работают оперативные службы.

Атака беспилотников ВСУ на Пермский край 7 мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Дрон ВСУ атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере МАКС.

«На одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», — отметил губернатор.

На месте работают экстренные службы. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

Махонин добавил, что над территорией региона сбили еще несколько беспилотников. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб, в Пермском крае действует режим «Беспилотной опасности», отметил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ около 20 раз атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате повреждения получили несколько автомобилей и гражданская инфраструктура.

Специалисты обследовали территорию и фиксировали последствия ударов. Власти проводили оценку ущерба.

