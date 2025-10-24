ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

В результате оказался обесточен микрорайон города.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС; 5-tv.ru

Вооруженный силы Украины (ВСУ) нанесли четыре удара по подстанции в Рыльске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — отметил он.

В ближайшее время аварийные бригады все восстановят. 

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

