Путин: Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог», — сказал он.

Путин напомнил, что 25 лет назад, в июле 2001 года, Москва и Пекин подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По его словам, он заложил прочную основу для стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.

Российский лидер подчеркнул, что страны оказывают друг другу твердую поддержку в вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности, в защите суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, по его словам, активно укрепляется партнерство в политической и экономической сферах, включая оборону, а также расширяются гуманитарные связи и контакты между людьми.

Накануне перед своим визитом в Пекин Владимир Путин обратился к жителям Китая в специальном видеообращении. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, такой формат заменит традиционное большое интервью или текстовой материал.

