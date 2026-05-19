Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 17 0

Атмосферное давление остается стабильным и составит 748–750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Москве и Подмосковье 19 мая что говорят синоптики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Жителей и гостей столицы во вторник, 19 мая, ожидает комфортная погода с небольшой облачностью и без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 30 до плюс 32 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс 14 градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 27 до плюс 32 градусов, а ночью термометры могут показать скромные плюс 12 градусов.

Метеорологи спрогнозировали, что ветер будет дуть с восточного направления со скоростью от трех до десяти метров в секунду. При этом атмосферное давление останется стабильным и составит 748–750 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на этой неделе в Москве установится июльская жара: дневная температура достигнет плюс 30 градусов, что на семь — восемь градусов выше нормы.

Ночью будет около плюс 16–18 градусов. Начиная с субботы, погода начнет меняться — ожидаются дожди и постепенное похолодание до плюс 21–26 градусов днем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
19 мая
«С ног на голову»: на европейскую часть России обрушилась африканская жара
18 мая
Глобальное потепление уже наступило? Чем грозит Земле супер-Эль-Ниньо
18 мая
В Москве из-за жары бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах
18 мая
Жара из Средней Азии: Москву ждет знойная неделя
18 мая
Рекорд за 122 года: в Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой
18 мая
Аномальное тепло: какая погода будет в Москве 18 мая
17 мая
В Москве за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков
16 мая
Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе
15 мая
Ожидаются рекорды: какой будет погода в Москве с 16 по 21 мая
12 мая
Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая
3:42
Суд признал сбежавшего от алиментов москвича пропавшим без вести
3:21
Путин: Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений
3:02
«Театр породил чудовище»: Меньшиков разгромил нового «Гамлета» в МХТ имени Чехова
2:44
Человек против машины: сотрудник склада победил робота в сортировке посылок
2:42
Суд отверг иск Илона Маска к Open AI на 150 миллиардов долларов

Сейчас читают

«Театр породил чудовище»: Меньшиков разгромил нового «Гамлета» в МХТ имени Чехова
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей
Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео