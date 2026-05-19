Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая

Жителей и гостей столицы во вторник, 19 мая, ожидает комфортная погода с небольшой облачностью и без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 30 до плюс 32 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс 14 градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 27 до плюс 32 градусов, а ночью термометры могут показать скромные плюс 12 градусов.

Метеорологи спрогнозировали, что ветер будет дуть с восточного направления со скоростью от трех до десяти метров в секунду. При этом атмосферное давление останется стабильным и составит 748–750 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на этой неделе в Москве установится июльская жара: дневная температура достигнет плюс 30 градусов, что на семь — восемь градусов выше нормы.

Ночью будет около плюс 16–18 градусов. Начиная с субботы, погода начнет меняться — ожидаются дожди и постепенное похолодание до плюс 21–26 градусов днем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.