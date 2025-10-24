На территории больницы в Кировске нашли гроб с человеческими останками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 56 0

Рабочие наткнулись на него, когда прокладывали коммуникации для нового корпуса.

На территории больницы нашли гроб с человеческими останками

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ленинградской области на территории больницы в городе Кировск рабочие обнаружили гроб с человеческими останками. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Бригада специалистов 21 октября занималась прокладкой коммуникаций для нового корпуса медучреждения, когда на глубине примерно трех метров наткнулась на деревянный ящик. Внутри находились кости, предположительно принадлежащие двум людям.

Сейчас точная давность захоронения не установлена. Эксперты направили останки в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты намерены определить не только время, но и возможную причину смерти.

Больница располагается в старой части Кировска, где ранее находились довоенные постройки. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях с найденными останками.

Ранее в мексиканском штате Халиско в районе Арройо-Хондо нашли подземную яму, внутри которой лежали 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает Tribuna de México со ссылкой на региональные власти.

Как рассказал глава прокуратуры по делам пропавших без вести, расследование продолжается, и количество обнаруженных фрагментов может оказаться больше. Эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, скольким людям могли принадлежать найденные части тел.

Правоохранители также работают над выяснением личностей погибших и обстоятельств их гибели. По предварительным данным, место захоронения может быть связано с деятельностью преступных группировок, активно действующих в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Гроссмейстер Даниэль Народицкий мог умереть от передозировки наркотиков
15:36
Старшая дочь Глюкозы закрутила роман с предпринимателем на десять лет старше
15:24
«До сих пор называет меня «милым»: 41-летний сын Трампа рассказал об отце
15:19
«Еле живу»: Костенко пожаловалась своим подписчикам на проблемы
15:05
Менопауза не только про гормоны: что происходит с мозгом в этот период
15:03
Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции

Сейчас читают

«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Он упал к моим ногам сам!» — Барановская впервые в жизни поймала букет невесты
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео