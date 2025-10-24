На территории больницы в Кировске нашли гроб с человеческими останками

В Ленинградской области на территории больницы в городе Кировск рабочие обнаружили гроб с человеческими останками. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Бригада специалистов 21 октября занималась прокладкой коммуникаций для нового корпуса медучреждения, когда на глубине примерно трех метров наткнулась на деревянный ящик. Внутри находились кости, предположительно принадлежащие двум людям.

Сейчас точная давность захоронения не установлена. Эксперты направили останки в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты намерены определить не только время, но и возможную причину смерти.

Больница располагается в старой части Кировска, где ранее находились довоенные постройки. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях с найденными останками.

Ранее в мексиканском штате Халиско в районе Арройо-Хондо нашли подземную яму, внутри которой лежали 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает Tribuna de México со ссылкой на региональные власти.

Как рассказал глава прокуратуры по делам пропавших без вести, расследование продолжается, и количество обнаруженных фрагментов может оказаться больше. Эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, скольким людям могли принадлежать найденные части тел.

Правоохранители также работают над выяснением личностей погибших и обстоятельств их гибели. По предварительным данным, место захоронения может быть связано с деятельностью преступных группировок, активно действующих в регионе.

