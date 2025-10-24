Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Дарья Орлова
В центре обсуждения — усиление мер борьбы с терроризмом.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В центре обсуждения были вопросы совершенствования мер борьбы с терроризмом.

В числе участников совещания — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

«У нас, по сути, один вопрос, мы с разных сторон, что называется, должны к нему подойти. Это усиление мер и совершенствование мер борьбы с терроризмом», — обратился Путин к членам Совбеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уровень доверия россиян к Путину составляет 77,8%. Эти данные — результат социологического исследования, проведенного в период с 13 по 19 октября.

 

