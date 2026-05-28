Президент России Владимир Путин ясно обозначил условия завершения специальной военной операции. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин.

По его словам, речь идет о сохранении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России.

«Какое завершение конфликта устроит Россию — совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе России», — сказал Степашин.

Он добавил, что Москва при этом рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что через десять лет конфликт на Украине закончится. При этом лидер киевского режима Владимир Зеленский распорядился начать подготовку страны к военному противостоянию продолжительностью еще два-три года.

