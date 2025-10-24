Мельникова взяла золото в соревнованиях по опорному прыжку

Накануне спортсменка стала лучшей в личном многоборье. Ангелину Мельникову поздравил Владимир Путин.

Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото в соревнованиях по опорному прыжку

Триумф россиянки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии! В копилке нашей гимнастки теперь еще и золото в соревнованиях по опорному прыжку.

Накануне спортсменка стала лучшей в личном многоборье. Ангелину Мельникову поздравил Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства отметил выдающееся выступление гимнастки. Президент подчеркнул, что это подарок для болельщиков, тренеров и наставников — для всех, кто поддерживал ее на пути к медали высшей пробы.

Президент выразил уверенность, что она продолжит покорять новые вершины.

