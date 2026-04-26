С Байконура стартовала ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34»

Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведут на странице госкорпорации «Роскосмос» в соцсети «ВКонтакте».

«Грузовой корабль „Прогресс МС-34“ отправился к Международной космической станции (МКС)», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса» в мессенджере MAX.

Корабль займет место, которое освободил «Прогресс МС-32» после полугодовой миссии. Стыковку с МКС запланировали на вторник, 28 апреля.

Как ранее писал 5-tv.ru, российскую орбитальную станцию (РОС) начнут разворачивать в 2030 году. В полной конфигурации она заработает в 2034-м.

В прошлом году «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС, который обеспечит возможность наблюдения за всеми регионами страны, в том числе полярными областями, Арктикой. Специалисты госкорпорации не раз подчеркивали, что создание собственной станции не означает прекращение международного сотрудничества, а наоборот, дополнит и усилит существующие космические программы.

