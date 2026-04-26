Machine Gun Kelly провел день рождения с дочерью от Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kellу отметил 36-летие в домашней атмосфере — с дочерью от Меган Фокс — Сагой Блэйд Фокс-Бэйкер.
Machine Gun Kelly показал видео с дочерью от Меган Фокс
Музыкант Machine Gun Kelly отметил 36-й день рождения вместе с дочерью от Меган Фокс вместо привычной для него шумной вечеринки. Рэпер провел время с малышкой Сагой Блэйд Фокс-Бэйкер и поделился с подписчиками домашними кадрами.
Музыкант опубликовал редкое видео, на которых держал дочь на руках и читал ей книгу. Ролик быстро растрогал поклонников.
По словам MGK, он осознанно отказался от привычных масштабных праздников.
«Обычно я устраиваю огромные праздники, но сегодня это единственное, чего мне хочется», — признался артист.
Ранее СМИ писали, что публикации Machine Gun Kelly с дочерью стали причиной разрыва Меган Фокс связей с рэпером. Бывшие партнеры договаривались не выкладывать такие кадры в сеть, однако Machine Gun Kelly нарушил это условие и поделился видео. Для актрисы этот шаг стал решающим.
Сага Блэйд стала четвертым ребенком актрисы. Фокс родила ее 27 марта 2025 года. При этом с отцом ребенка она рассталась еще во время беременности из-за измен.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
