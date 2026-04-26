МИД порекомендовал россиянам не посещать одну тропическую страну

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Россиян, которые уже находятся в стране, призвали принять все меры для обеспечения личной безопасности.

МИД порекомендовал россиянам не посещать Мали после нападения боевиков

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Мали. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Россиян, которые уже находятся в стране, призвали принять все меры для обеспечения личной безопасности.

В посольстве России в Бамако сообщили, что среди соотечественников нет пострадавших в результате атак антиправительственных группировок.

Около 10 часов утра по московскому времени 25 апреля более 2000 боевиков атаковали позиции сразу в четырех городах — Кидаль, Гао, Севар и Кати. На фоне событий международный аэропорт столицы страны, Бамако, временно прекратил работу.

Представитель армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что военные ликвидировали не менее 80 боевиков, участвовавших в нападениях на позиции правительственных сил.

Позже генеральный штаб вооруженных сил сообщил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране. По предварительным данным, армия уничтожила несколько сотен террористов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Мали освободили захваченных в 2024 году террористам в Нигере геологов — россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.

75.53
0.70 88.28
0.75
МИД порекомендовал россиянам не посещать одну тропическую страну
