Трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на полном ходу в Испании

Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

В результате ЧП капсула с пассажирами рухнула вниз.

Сколько людей пострадали в ЧП на аттракционе в Севилье

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/David Zorrakino

Daily Mail: трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на ходу в Испании

Севильская ярмарка в Испании обернулась смертельным риском и травмами нескольких посетителей аттракциона. На аттракционе типа «катапульта» произошла поломка — оборвался трос. Сбой произошел вскоре после запуска, в момент происшествия механизм работал на полном ходу. Об этом сообщила Daily Mail.

По данным газеты, когда крепление не выдержало нагрузки, конструкция аттракциона потеряла устойчивость, стала раскачиваться, а капсула с людьми рухнула вниз. В результате аварии пострадали четыре человека, в числе которые двое детей. Отмечается, что ущерб здоровью медики оценили как легкий. Известно о двух госпитализированных. 

Свидетели происшествия сняли момент падения капсулы на видео. На этих кадрах видно, что катапульту удалось быстро остановить. Капсула с людьми несколько раз ударилась об опору и повисла. По факту ЧП начали проверку.

Севильская ярмарка — один из крупнейших традиционных праздников. Ее проводят через две недели после Пасхи. Каждый год связанные с ярмаркой мероприятия привлекают в город жителей разных уголков Испании и туристов.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем происшествии в Бразилии — 21-летняя певица погибла в результате крушения аттракциона на передвижной ярмарке. Девушка упала с большой высоты и ударилась головой, еще трое катавшихся получили ранения.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Севастополем, погиб мужчина
2:06
С Байконура стартовала ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34»
1:42
Трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на полном ходу в Испании
1:20
МИД порекомендовал россиянам не посещать одну тропическую страну
0:57
Сожжение флага и критика Израиля: за что еще могут отказать в выдаче грин-карты
0:36
Трамп заявил о новом предложении от Ирана

Сейчас читают

Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Скрытая угроза: как неправильное дыхание разрушает здоровье людей

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео