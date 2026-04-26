Трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на полном ходу в Испании

Daily Mail: трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на ходу в Испании

Севильская ярмарка в Испании обернулась смертельным риском и травмами нескольких посетителей аттракциона. На аттракционе типа «катапульта» произошла поломка — оборвался трос. Сбой произошел вскоре после запуска, в момент происшествия механизм работал на полном ходу. Об этом сообщила Daily Mail.

По данным газеты, когда крепление не выдержало нагрузки, конструкция аттракциона потеряла устойчивость, стала раскачиваться, а капсула с людьми рухнула вниз. В результате аварии пострадали четыре человека, в числе которые двое детей. Отмечается, что ущерб здоровью медики оценили как легкий. Известно о двух госпитализированных.

Свидетели происшествия сняли момент падения капсулы на видео. На этих кадрах видно, что катапульту удалось быстро остановить. Капсула с людьми несколько раз ударилась об опору и повисла. По факту ЧП начали проверку.

Севильская ярмарка — один из крупнейших традиционных праздников. Ее проводят через две недели после Пасхи. Каждый год связанные с ярмаркой мероприятия привлекают в город жителей разных уголков Испании и туристов.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем происшествии в Бразилии — 21-летняя певица погибла в результате крушения аттракциона на передвижной ярмарке. Девушка упала с большой высоты и ударилась головой, еще трое катавшихся получили ранения.

