Щит от болезней: как правильно употреблять имбирь для профилактики

Диетолог Никитина раскрыла рецепт полезной для здоровья соли с имбирем

Имбирь не только добавляет пикантности блюдам, но и помогает укрепить иммунитет, особенно в сезон простуд. О том, как эффективно использовать корень в кулинарии и профилактике заболеваний в беседе с URA.RU рассказала диетолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

Популярность Имбиря — от Азии до США

Имбирь — звезда мировой кухни, любимая приправа в Индии, Китае, Таиланде, Европе и США. Его добавляют в самые разнообразные блюда — от сладких десертов до соленых закусок.

Особенно он популярен в праздничной выпечке, такой как рождественское печенье и имбирные пряники,. Эта универсальность делает имбирь незаменимым ингредиентом для тех, кто следит за питанием.

Идеальные сочетания

Имбирь отлично сочетается с множеством ингредиентов, усиливая вкус и пользу блюд. Среди фруктов он подойдет в сочетании с яблоками, апельсинами, инжиром, ананасом, кокосом, бананами, черникой, персиками и абрикосами.

В овощных блюдах имбирь гармонирует с тыквой, бататом, морковью, капустой, фасолью, перцем, баклажанами и нутом.

Из белковых продуктов подойдут рыба, креветки, свинина, утка, кролик, курица и индейка.

Кроме того, имбирь превосходно комбинируется с другими специями: корицей, кардамоном, тмином, чили и мускатным орехом.

Инновационная идея — соль с имбирем

Эксперт предложила оригинальный рецепт ароматной домашней соли, которая преобразит блюда. Обычную соль следует смешать с имбирем, сушеными травами, укропом, петрушкой и куркумой — последняя добавит блюдам яркий золотистый оттенок. Дальше надо посыпать этой смесью запеченный картофель: он станет не только ароматным, но и визуально аппетитным, с приятным теплом. Такой состав окажет пользу для иммунитета.

Сколько имбиря есть ежедневно

В Индии жители часто употребляют до восьми граммов свежего имбиря в день, а в Европе рекомендуют около четырех граммов для взрослых. Для чая достаточно чайной ложки тертого корня на стакан воды.

Эти цифры приблизительны — всегда нужно учитывать свое самочувствие и советоваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Рецепт полезного имбирного чая

Для укрепления иммунитета и профилактики простуд можно приготовить простой имбирный чай.

Для этого возьмите свежий корень имбиря длиной от двух до трех сантиметров (около чайной ложки тертого), залейте стаканом кипятка, добавьте чайную ложку меда, немного лимонного сока и по желанию — дольку яблока, апельсина или щепотку корицы.

Настаивайте 10–15 минут, чтобы напиток насытился полезными веществами, и пейте медленно, наслаждаясь согревающим эффектом. Этот рецепт — отличный способ поддержать здоровье в холодное время года.

