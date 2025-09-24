Чемпионы по укреплению иммунитета: топ-5 специй, которые помогут не заболеть осенью

Нутрициолог Чаевская: укрепить иммунитет помогут специи, среди которых гвоздика

Чтобы поддержать здоровье и укрепить иммунитет в сезон простуд, стоит добавить в свой рацион различные специи. В беседе с 5-tv.ru нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская объяснила, какие из них самые полезные, и рассказала, в какие блюда можно их добавлять.

Имбирь

Имбирь является настоящей находкой для иммунитета. Он обладает мощными противовоспалительными и противовирусными свойствами, согревает и стимулирует организм к борьбе с инфекциями.

Самый простой способ его применения — добавлять свежий или сушеный имбирь в горячий чай: мелко нарезать или натереть ломтик, залить горячей водой, добавить лимон и мед. Такой напиток отлично согревает и укрепляет иммунитет. Также его можно добавлять в супы, рагу и овощные блюда для придания остроты и повышения пользы.

Корица

Корица содержит множество антиоксидантов, снижает воспалительные процессы и помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, корица придает блюдам и напиткам приятный аромат.

Можно добавлять щепотку корицы в каши, йогурты, смузи и фруктовые салаты. А также в чай или кофе для придания напиткам аромата и усиления их полезности.

Черный перец

Черный перец содержит пиперин — соединение, улучшающее усвоение питательных веществ и усиливающее циркуляцию крови. Он помогает стимулировать иммунные функции, согревает и способствует очищению организма от токсинов.

Его можно добавлять по щепотке в супы, овощные запеканки, рагу. А также в напитки: в зеленый чай или травяные настои для создания согревающего эффекта и повышения сопротивляемости инфекциям.

Куркума

Куркума содержит активное вещество куркумин — мощнейший природный противовоспалитель, обладающий антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Эту специю можно использовать для ускорения выздоровления при простудах и для укрепления иммунитета.

С куркумой можно готовить «золотое молоко» — теплое молоко с добавлением щепотки куркумы, черного перца и меда. Такой напиток помогает снизить воспаление и укрепить силы. А также можно ее можно добавлять в овощные или мясные блюда — куркума отлично сочетается с карри, запеченными овощами и супами.

Гвоздика

Гвоздика обладает сильными антисептическими и обезболивающими свойствами, помогает бороться с воспалением в горле, снимает боль и способствует восстановлению. Гвоздику можно добавлять в запеченные мясные блюда или печенье — она придаст приятный пряный аромат. А также заваривать ее как настой и использовать для ингаляций.

Специи являются простыми и мощными помощниками в укреплении иммунитета в холодный сезон. Они делают питание вкусным и полезным, но важно помнить о противопоказаниях — при заболеваниях пищеварительной и сердечно-сосудистой системы лучше обсудить применение специй в своем рационе с лечащим врачом.

